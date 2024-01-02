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Türkiye
TRT Haber 02.01.2024 00:32

Ankara'da "dur" ihtarına uymayan şahıs yaralı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıklar'daki Vekaletler Caddesi'nde devriye görevi yapan polise yönelik şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin yaralı olarak yakalandığını duyurdu.

Ankara'da "dur" ihtarına uymayan şahıs yaralı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın gece saat 23.30 sularında meydana geldiğini belirtti.

Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı bir şahsın dur ihtarına uymadığını, emniyet güçlerince yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

Şüpheli şahıs hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi.

Bakan Yerlikaya gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini vurguladı. 

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