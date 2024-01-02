Ağrı Dağı'nda zirveye yakın bölgede düşerek yaralanan Ukraynalı turist kurtarıldı

İlçeye gelen yabancı 2 turist, rehber eşliğinde Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na zirve tırmanışına başladı.

Soğuk havaya rağmen zorlu geçen yürüyüşün ardından tırmanışı başarıyla tamamlayan grup, daha sonra inişe geçti.

Ukraynalı turist D.O, zirveye yakın noktada 4 bin 900 rakımlı alanda dengesini kaybedip yere düşerek başından yaralandı.

Grup rehberinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve Bazid Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü ekipleri sevk edildi.

Yaralı turist, zorlu hava koşullarında ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından dağdan indirilerek Topçatan köyüne bağlı mezranın yakınlarında bekleyen ambulans ekibine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan D.O, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.