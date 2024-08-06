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Türkiye
TRT Haber 06.08.2024 16:21

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Doğal gazdan olduğu düşünülen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'ta 14.30 sularında 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz sebebi bilinmeyen bir patlama oldu.

İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

 

İtfaiyenin hızlı müdahalesi üzerine patlamanın ardından meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

1 kişi yaşamını yitirdi

Ekiplerin doğal gazdan çıktığını tahmin ettiği patlamada dairede bulunan 37 yaşındaki Kemal Altuğ'nun da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

İtfaiye raporunun ardından patlamanın kesin olarak neden olduğu belli olacak.

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Valilik: İnceleme ve araştırma titizlikle sürdürülüyor

Ankara Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup; ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir."

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