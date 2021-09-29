Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu zanlıdan 12'si, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da olduğunu tespit etti.
Harekete geçen polis ekipleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ Ankara
Sıradaki Haber
Okul çevrelerinde sıkı denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz