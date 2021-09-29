Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 06:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultanbeyli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaçlık alana uçtu. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru seyreden İhsan Yanar yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana uçtu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan yolcu konumundaki Semiha Yanar ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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