Kennedy Caddesi’nden Bakırköy'e giden otomobilin sürücüsü Memduh Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki reklam panosuna çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.