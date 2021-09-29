Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 02:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Reklam panosuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, reklam panosuna çarptı. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kennedy Caddesi’nden Bakırköy'e giden otomobilin sürücüsü Memduh Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki reklam panosuna çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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