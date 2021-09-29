Kayseri İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların daha güvenli eğitim ve öğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında ekipler, 178 okulun çevresinde bulunan park, bahçe, metruk bina, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerleri denetledi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelinin de kişisel güvenlik ve suçtan korunma konusunda bilgilendirme yaptığı ilkokul öğrencilerine, Jandarma Çocuk Dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.