Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okul çevrelerinde sıkı denetim
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseride, Türkiye Huzur Güven ve Çocuk uygulaması kapsamında okulların çevresinde bulunan park, bahçe, metruk bina, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerleri denetlendi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların daha güvenli eğitim ve öğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında ekipler, 178 okulun çevresinde bulunan park, bahçe, metruk bina, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerleri denetledi.
Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelinin de kişisel güvenlik ve suçtan korunma konusunda bilgilendirme yaptığı ilkokul öğrencilerine, Jandarma Çocuk Dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz