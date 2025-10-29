Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.10.2025 16:21

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmi geçit yapıldı. Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla, kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulundu.

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi

Yürüyüş öncesi, TBMM'nin İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki karma bando ekibi, çeşitli marşlar seslendirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yürüyüşte, askerler büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi

Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler, AFAD ekipleri, AKUT, UMKE, Orman Genel Müdürlüğü personeli, milli sporcular, izciler, seğmenler, itfaiye ve sağlık ekipleri, öğretmenler, yerli ve yabancı öğrenciler de yer aldı.

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi

Geçit töreni sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulundu.

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi

Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, Birinci TBMM binası önünde son buldu.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı TBMM
Sıradaki Haber
İzmir'de deniz polisleri su altında Türk bayrağı açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:28
İspanya hükümeti, HÜRJET'in satın alımını onayladı
17:58
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadını engelledi
17:47
THY'den Karadağ açıklaması: İade ve değişiklik hakkı tanındı
17:31
Yardım kuruluşları, Sudan'daki feci insani duruma "acil uluslararası müdahale" çağrısı yaptı
17:24
İstanbul Boğazı’nda tekne ile kano çarpıştı: 4 kişi kurtarıldı
17:44
Slovakya, yayalar için hız sınırı getiriyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
FOTO FOKUS
İzmir'de deniz polisleri su altında Türk bayrağı açtı
İzmir'de deniz polisleri su altında Türk bayrağı açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ