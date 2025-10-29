TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

TCG Alemdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceyport Limanı'na yanaştı.

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere askerler eşlik etti.

Görevli askerler, gezdirdikleri konuklara gemiye ilişkin bilgi verdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş de gemiyi ziyaret etti.

Vatandaşlardan Ümit Akyüz, ailesiyle birlikte gemiyi görmeye geldiğini söyledi.

Geminin vatandaşların ziyaretine açılmasının çok anlamlı olduğunu belirten Akyüz, gemiyi tanıma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

TCSG 105 botu Antalya'da ziyarete açıldı

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG 105 botu ziyarete açıldı.

Kaleiçi Yat Limanı'na demirleyen TCSG 105 botu, kent sakinleri ve turistler tarafından ziyaret edildi.

Botta görev yapan personeller, vatandaşlara deniz güvenliği hakkında bilgi vererek soruları yanıtladı.

Ziyaretçiler, botun açık kısımlarını görme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.