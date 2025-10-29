Açık 13.2ºC Ankara
Türkiye
29.10.2025 14:36

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yere bağlı sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Kurumu ve yurt içinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu şirketlerinin katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda sıcak hava balonu etkinliği yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, özel tasarlanan Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonları yer alacak.

Toplam, 16 balonun yer alacağı etkinlik saat 15.30'da başlayacak.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda gerçekleştirilecek sıcak hava balonu şölenini yerinde izleyebilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhurbaşkanlığı
Bayburt'ta dolu etkili oldu
