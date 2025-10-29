Açık 13.2ºC Ankara
AA 29.10.2025 16:15

Antalya'da 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış yaptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdi.

[Fotograf: AA]

İlçede Kaymakamlık ve Belediye tarafından karada, denizde ve gökyüzünde gerçekleştirilen etkinliklerle Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Türk bayraklarıyla süslenen 65 tekne, yat limanından hareket edip Kaş Limanı açıklarına gelerek denizde görsel şölen sundu.

Etkinlikler kapsamında Kaş Havacılık Spor Kulübü üyesi 50 paraşütçü, Türk bayraklarıyla gruplar halinde atlayış yaptı. Paraşütçülerden birinin atlayış sırasında gökyüzünde dalgalandırdığı üzerinde Atatürk portresi bulunan 20 metrekarelik Türk bayrağı dikkati çekti.

