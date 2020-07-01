Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ankara'da boya deposunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'daki bir boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kontrol altına alınırken, yanmaya devam bir bölümde söndürme çalışması sürdürülüyor.
Altındağ ilçesindeki Kavaklı Sanayi Sitesi'nde bulunan boya deposunda, saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binayı tamamen sardı.
[Fotoğraf: DHA]
Depodan yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alınırken, yanmaya devam bir bölümde söndürme çalışması sürdürülüyor.
Etiketler: ankara yangın ankara haber boya deposunda yangınSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 12:34
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