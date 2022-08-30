Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da boru patladı: Evleri su bastı, 2 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Ankara'da ASKİ'nin ana deposuna giden su borusu patladı. Bir binanın istinat duvarı yıkıldı, birçok evi su bastı. Olayda 2 kişi yaralandı.
Polatlı ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde ASKİ'nin ana su deposuna giden 600'lük çelik su borusu patladı.
Bir binanın istinat duvarı devrildi, bir evin balkonu yıkıldı. Giriş kattaki evleri ise su bastı.
Yaşanan su baskını sırasında uyuyan iki kişi hafif yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
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