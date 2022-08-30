Polatlı ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde ASKİ'nin ana su deposuna giden 600'lük çelik su borusu patladı.

Bir binanın istinat duvarı devrildi, bir evin balkonu yıkıldı. Giriş kattaki evleri ise su bastı.

Yaşanan su baskını sırasında uyuyan iki kişi hafif yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]