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Türkiye
AA 16.07.2024 07:06

Ankara'da bir kişiyi başından vuran zanlıyı Özel Harekat ekipleri yakaladı

Ankara'da husumetli olduğu kişiyi silahla başından vurduktan sonra çevreye rastgele ateş açan ve polis ekiplerine silah çeken zanlı, olay yerine gelen Özel Harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara'da bir kişiyi başından vuran zanlıyı Özel Harekat ekipleri yakaladı

Yenimahalle İlçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokak üzerinde daha önceden husumetli olduğu 21 yaşındaki Ulaş B'yi silahla başından yaralayan ve çevreye rastgele ateş açan zanlı E.K, Yunus polislerince olay yerine yakın bir noktada durdurulmak istendi.

Polislere de silah doğrultan zanlı çevreye ateş etmeye devam etti. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Ankara'da bir kişiyi başından vuran zanlıyı Özel Harekat ekipleri yakaladı

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, başından ağır şekilde yaralanan Ulaş B. kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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