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Türkiye
AA 15.07.2024 20:49

Tekirdağ'da göçük: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yağmur suyu hattı çalışmalarında göçük meydana gelfi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da göçük: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan Kadir A. ve Mustafa Ö. ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçi Hasan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 kişi gözaltında

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan'ın cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili yüklenici firmanın 2 yetkilisi gözaltına alındı.

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