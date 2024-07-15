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Türkiye
AA 15.07.2024 19:34

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Yongalık mevkisinde Erdal Y. idaresindeki 34 DJ 4091 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Savrulan araç bariyeri aşarak yaklaşık 30 metre şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtakiler Yeter K. ve Filiz Y. yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü

Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor

Filiz Y’nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, sürücü ile Yeter K.'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Filiz Y.'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

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