Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da art arda deprem
[Grafik: TRT Haber]
Ankara'da gece saatlerinde art arda deprem oldu. 3,7 ile sarsıntıların en büyüğü Akyurt ilçesinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 02.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 14,65 kilometre.
Gece saatlerinde kentin çeşitli ilçelerinde çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı.
Sıradaki Haber
Bartın'da 2 katlı ahşap ev küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz