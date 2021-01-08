Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da 900 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 gümüş sikke ve 2 gümüş bileklik ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi'nde H.Ç. ve E.K.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı. Operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlere Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.
H.Ç. ve E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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