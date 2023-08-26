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Türkiye
DHA 26.08.2023 09:29

Ankara'da 51 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi: 4 gözaltı

Ankara'da düzenlenen operasyonda 51 bin 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 51 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi: 4 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince, yapılan çalışmalarda bazı kişilerin güneydoğu illerinde yasadışı yöntemlerle ürettikleri sigaraları Ankara'da piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Ekipler, titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilere ait bir aracın 22 Ağustos günü akşam saatlerinde Gölbaşi ilçesinden Ankara'ya girdiklerini belirleyerek, araç içerisindeki iki kişiyi takibe aldı.

Aracın Etimesgut ilçesinde bir depoda durduğu ve 4 kişinin aracın içinde bulunan çuvalları taşıdıklarının görülmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Araç içinde bulunan çuvallarda yapılan aramada 51 bin 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 4 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. 

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