Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.04'te 10,17 kilometre derinlikte 3,8büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:54
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