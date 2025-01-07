Puslu 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.01.2025 11:18

Ankara'da 3,5 tondan fazla kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 620 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Ankara'da 3,5 tondan fazla kaçak nargile tütünü ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan'da bir fabrikada yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen nargile tütünlerinin, ihraç ürünü gibi gösterildiğini ve el altından piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Fabrikaya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 706 bin lira olan 3 ton 620 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan İ.İ.'ye "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonla 3 milyon 700 bin lira vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

ETİKETLER
Tütün Kaçakçılık Ankara
Sıradaki Haber
Akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Karadeniz'de fındık ihracatında artış
11:42
AK Parti'de 47 il yönetimi belli oldu
11:41
Sakarya'dan ekonomiye 6,3 milyar dolarlık ihracat katkısı
11:38
Suriye'ye Türk bayrağıyla dönen Abdulkadir: Evimin ortasına asacağım
11:35
3 sektörden ihracatta tüm zamanların rekoru
11:36
TürkAkım üzerinden 5 yılda 104 milyar metreküp gaz taşındı
Amerika Kaliforniya'daki Tule geyikleri
Amerika Kaliforniya'daki Tule geyikleri
FOTO FOKUS
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ