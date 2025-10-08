Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
AA 08.10.2025 09:15

Ankara'da 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi

Ankara'da bozuk gıda üretimi ve satışı yapılan 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi.

Ankara'da 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bu tespit üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

Ankara'da 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi

Ele geçen malzeme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

