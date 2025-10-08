Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.10.2025 11:52

Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da yapılan denetimlerde üç farklı işletmede uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürünün imha edildiğini, bu işletmeler hakkında idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini engelleyecek hiçbir uygunsuzluğa geçit verilmediğine işaret edilen paylaşımda, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrol ekipleri ile Ankara İl Jandarma Komutanlığının katılımıyla Ankara'da denetim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Paylaşımda, gıda güvenliğini tehdit eden, hijyen kurallarına aykırı ve mevzuata uygun olmayan üretim faaliyetlerine karşı kapsamlı kontrollerin yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Denetimler sonucunda üç farklı işletmede uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürün imha edilmiş, işletmeler hakkında idari işlem uygulanarak yasal süreç başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her ürünün sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak adına 81 ilde denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir."

ETİKETLER
Gıda Gıda Zehirlenmesi Alo 174 Gıda Hattı Tarım ve Orman Bakanlığı Denetim
Sıradaki Haber
Bu yıl 6 bin 800 orman yangını çıktı: 80 bin hektar alan zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
İstanbul Havalimanı, yeniden dünyanın en iyisi seçildi
13:01
Ankara'da otomobil ATM'ye çarptı
13:03
Bolu'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosikletliye 49 bin 680 lira ceza kesildi
12:45
Antalya'da 8 evden tonlarca çöp çıktı
12:44
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi 25-30 yıl öncesine götürdünüz
Gümüşhane’de yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
Gümüşhane’de yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
FOTO FOKUS
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ