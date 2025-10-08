Gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor: Ankara'da 16,7 ton hayvansal ürün imha edildi

Bakanlığın NSosyal hesabından, gıda denetimlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini engelleyecek hiçbir uygunsuzluğa geçit verilmediğine işaret edilen paylaşımda, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrol ekipleri ile Ankara İl Jandarma Komutanlığının katılımıyla Ankara'da denetim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Paylaşımda, gıda güvenliğini tehdit eden, hijyen kurallarına aykırı ve mevzuata uygun olmayan üretim faaliyetlerine karşı kapsamlı kontrollerin yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Denetimler sonucunda üç farklı işletmede uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürün imha edilmiş, işletmeler hakkında idari işlem uygulanarak yasal süreç başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her ürünün sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak adına 81 ilde denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir."