Antalya'nın Margaz üzümü tescillendi

Margaz üzümünün Antalya'nın yeni coğrafi işaretli ürünü olmasının kamuoyuna duyurulduğu törene Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, KUTSO Başkanı Fahri Özen, Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Üzümlü Mahallesi Muhtarı Osman Erer ve çok sayıda davetli katıldı.

"Organize sanayi bölgesine katkı sağlayacak"

KUTSO Başkanı Fahri Özen, Kaş'ın Kınık bölgesinde başlatılan Gıda Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına dikkati çekti. Özen, OSB alanının bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ve tarımsal üretimle sanayi yatırımlarının Kaş'a değer katacağını vurguladı.

"Belgeyi almak yetmez, yaşatmak ve çoğaltmak gerek"

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, coğrafi işaret belgesinin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, belgenin yalnızca alınmakla kalmaması gerektiğini belirtti. Demirhan, `Bundan sonra betondan biraz vazgeçip, can çekişmekte olan Margaz üzümünü yaşatmak ve çoğaltmak gerekiyor. Bunu gerçekleştirmediğimiz zaman bu belge elinizde kalır, hiçbir şeye de yaramaz` diye konuştu.

Margaz üzümü uzun raf ömürlü

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü yüksek ziraat mühendisi Tamer Uysal, Margaz üzümünün yetiştiği topraklarda en iyi özelliklerini gösterdiğini ifade etti. Uysal, üzümün hem sofralık hem de pekmezlik kullanım potansiyeline sahip olduğunu ve korunması ile gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Üretici Niyazi Ovalı, Margaz üzümünün uzun raf ömrü, dalında uzun süre kalabilmesi ve Likya dönemine kadar uzanan kökeni ile ticari değerinin yüksek olduğunu belirtti. Ovalı, üzümün sofralık ve kurutmalık üretiminde kullanılabileceğini ifade etti.

Diğer üretici Neriman Bektaş da Margaz üzümünün dayanıklılığı ve uzun mesafelerde bozulmadan taşınabilmesinin en önemli özelliği olduğunu söyledi. Bektaş, tescilin kendilerini gururlandırdığını, bu durumun ürünün fiyat ve satışına olumlu yansıyacağını ayrıca yerel ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti.

Coğrafi işaret tesciliyle Margaz üzümü artık sadece Kaş'ın özel topraklarında yetişen, kendine özgü aroması ve kalitesiyle tanınan bir ürün olarak tescillenmiş oldu. Yetkililer bu tescilin bölge tarımına ve yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.