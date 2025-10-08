Hafif Sağanak Yağışlı 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.10.2025 08:23

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 zanlı yakalandı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgütün sözde göç ve lojistik komitesi unsuru ve bu kişiyle bağlantılı 4 şüpheli tespit edildi.

Çalışmalarda ayrıca, örgütle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 6 "yabancı terörist savaşçı" şüpheli hakkında Türkiye açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Ekiplerin, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
DEAŞ İstanbul Terör Örgütü
Sıradaki Haber
41 ilde dolandırıcılık operasyonu: 271 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Yabancı plakalı taşıtlara verilen idari para cezalarına düzenleme
08:53
Çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
08:18
41 ilde dolandırıcılık operasyonu: 271 şüpheli yakalandı
08:02
Macaristan Başbakanı: AB stratejik ortak olarak Türk Devletleri Teşkilatını almalı
07:43
Gebele Bildirisi'nde Türk Dünyası'nın bölgesel sorunlarla ilgili tutumu vurgulandı
07:23
Bu ay gökyüzünde iki görkemli meteor yağmuru izlenebilecek
36 il için 'sarı' kodlu uyarı
36 il için 'sarı' kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ