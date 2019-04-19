Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yollarının (THY) Antalya-Bakü hattının ardından 22 Nisan itibarıyla Ankara-Bakü, yaz döneminde de Pegasus Havayollarının İzmir-Bakü uçuşlarına başlayacağını bildirdi.

Turhan, Türkiye ile Azerbeycan arasında geçen yıla kadar haftalık en fazla 70 frekans sefer yapılabilirken, 2018'den itibaren bu sayının 126 frekansa yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl iki ülke arasında 7 bin 919 uçakla 972 bin 533 yolcu taşındığını belirten Turhan, hava yoluyla ulaştırılan kargo miktarının da 17 bin 527 tonu bulduğunu ifade etti.

Turhan, bu yıl 2019 yaz tarifesinde Antalya-Bakü hattında THY tarifeli seferlere başlandığını anımsatarak, "22 Nisan itibarıyla da Ankara'dan Bakü'ye seferler gerçekleştirilecek. Yaz döneminde Pegasus Havayolları da İzmir-Bakü uçuşlarına başlayacak. Böylece iki ülke arasındaki uçuş ağı daha da güçlenerek genişleyecek" dedi.

Yeni anlaşma yolda

Turhan, Türkiye ile Azerbaycan arasında geçen yıl karşılıklı olarak gerçekleştirilen sefer sayısı 90 iken, bu yıl yaz döneminde her iki ülke otoritelerince onaylanan uçuş izinlerine göre haftalık toplam 115 frekans uçuş gerçekleştirileceğini, böylece geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış sağlanacağını dile getirdi.

Uçuşlarda yaşanan söz konusu artışın iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel etkileşime de doğrudan olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Turhan, "İki ülke arasındaki Hava Ulaştırma Anlaşması'nın güncellenmesi hususunda iki ülkenin sivil havacılık otoritelerince yürütülen çalışmalarda sona gelinmiş olup, günümüz sivil havacılığının ihtiyaç ve gerekliliğine cevap verebilecek yeni bir Hava Ulaştırma Anlaşması'nın yakın zamanda imzalanacağını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA