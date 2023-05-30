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Türkiye
DHA 30.05.2023 00:00

Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat

Ankara Valiliği, bugün şehrin batı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat

Açıklama, Valiliğin sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
 

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