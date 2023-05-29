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Türkiye
DHA 29.05.2023 23:24

Muş'ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü yıkıldı

Muş’ta etkili olan sağanak nedeniyle Kırköy Beldesi’ndeki derenin taşması sonucu 35 ev ve birçok ahırda hasar meydana geldi. Bir köprünün tamamen yıkıldığı beldede 5 araç da selden zarar gördü.

Muş'ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü yıkıldı
[Fotograf: İHA]

Muş’ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Kırköy Beldesi’nden geçen Kırgiz Deresi'nin debisi yükseldi.Derenin taşmasına sebep olan yağmur bir anda sele dönüştü. Sel sebebiyle bir beldeki köprü tamamen yıkıldı, 35 ev ve birçok ahırda hasar oluştu.Dere sularının taşıdığı çamur ise tarım arazilerini kapladı.

Muş'ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü yıkıldı

Dereden taşan sel suları nedeniyle Kırköy Belediyesi’ne ait 5 otomobil zarar gördü.

Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri, geniş çaplı temizleme çalışması başlattı.

Vatandaşlar, su altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken, Kırköy Belediyesi personeli de çalışmalara destek verdi.

"35 evi su bastı"

Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, 35 ev ve birçok ahır ile araçlarda selden dolayı hasar meydana geldiğini söyledi.

Dizman, "Suyu kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 5 aracımız kullanılamaz halde ve 35 evi ise su bastı. Ciddi bir maddi zarar var ama Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Can kaybının olmaması bizleri sevindiriyor” dedi.

Muş'ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü yıkıldı

"Köprümüz yıkıldı"

Derenin taşması sonucu 20 dönüm tarlası ile meyve bahçesi zarar gören Aydın Aslan, "Yaylada dolu ve yağmur yağdı. Bundan kaynaklı beldemize sel geldi ve köprümüz yıkıldı. Su köprü kenarındaki mahallelere taştı. İki bahçem selden etkilendi. 20 dönüm yonca tarlamın büyük bir kısmı derenin taşması sonucu hasar gördü” diye konuştu. 

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