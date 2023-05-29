Birçok kenti sağanak vurdu

Türkiye, yeni haftaya da yağışla girdi. Meteoroloji, haftanın ilk gününde 28 il için sarı, 2 il için turuncu uyarıda bulundu.

Konya'da etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Başkentte araçlar mahsur kaldı

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde ise kısa süreli dolu yağışı görüldü.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Beşevler ve Anadolu meydanlarının da arasında bulunduğu meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı, çeşitli mahallelerde de su baskınları yaşandı.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Çorum

Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış, Sungurlu ilçesinde de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışlar kentte aralıklarla devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Antalya Valiliği uyardı: Yağış yarın akşama kadar sürecek

Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte yağmurun yarın akşama kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Antalya Valiliği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, salı günü akşamına kadar Antalya ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olarak yağışların süreceği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

[Fotoğraf: AA]

Denizli'de dere taştı

Çivril ilçesinde dün başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle Gümüşsu Mahallesi'nde Tavuloğlu Deresi taştı. Buradaki yolun trafiğe kapanması nedeniyle bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sürüyor.

Malatya

Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araç yoğunluğu da yaşandı.

Sağanak nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Manisa'da su baskınları yaşandı

İlçe merkezinde yağış nedeniyle Turgutlu Adliyesi, Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ve Alparslan Türkeş Kavşağı ile bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Sağanak sonucu İzmir-Ankara kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Su baskınları sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kars'ta bazı garajlar suyla doldu

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İnönü Caddesi Mihralibey köprüsü mevkiinde yolda biriken su nedeniyle cadde polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Şehitler Mahallesi'nde bazı garajlar suyla doldu. Vatandaşlar biriken suları su motorlarıyla tahliye etti.

Vatandaşlardan Cenk Taner Güney, "Yağmurdan dolayı her yeri su bastı, altyapı iyi olmadığı için yağmurda bu duruma geliyor. Garajın önüne set yaptık ama garajı su bastı, birkaç komşumuzun da garaj ve evlerini su bastı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Tunceli'de Çemişgezek-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın şiddetini artırması nedeniyle Çemişgezek-Pertek kara yolunda bozulma ve çukurlar meydana geldi.

Ekiplerce ulaşıma kapatılan kara yolunda onarım çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Binaların zemin katlarını su bastı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 18.30'da başlayan sağanak ve ardından etkili olan dolu, bazı bölgelerde sele neden oldu.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, sağanak ve fındık büyüklüğündeki doludan kendilerini korumaya çalıştı.

Binalar ve kapalı alanlar su altında kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de 3 vidanjör, 2 kombine, 3 traktör ve 31 personel sahada çalışarak vatandaşların yardımına koştu.