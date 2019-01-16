Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir mobilya döşeme atölyesinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara Siteler'deki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, Suriye uyruklu 5 işçi yaşamını yitirdi. Detayları @trthaber muhabiri Mustafa Yıldırım olay yerinden aktardı.https://t.co/Ac3r7Wkjy6 pic.twitter.com/GdmVeD8Zaz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2019

Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Ekipler yangına müdahale etti.

İlk anda binada mahsur kalan 5 kişi, binanın pencereleri kırılarak, kurtarıldı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Ancak içeride mahsur kalan başka işçiler de olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yangında 5 Suriye uyruklunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürürken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: TRT Haber