Niğde ve Nevşehir

Niğde ve Nevşehir valiliklerinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Yozgat ve Tokat

Yozgat ve Tokat'ta ise kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle okullar tatil edildi.

Ayrıca, Milli Eğitime bağlı tüm özel ve resmî eğitim kurumlarının da bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.

Muş

Muş il merkezi ve Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karaman

Karaman'da da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.

Çorum

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Samsun

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada da yoğun kar dolayısıyla Asarcık ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte yoğun karın devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Fatsa, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.

Aksaray

Aksaray'da yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesine yer verildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 17 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de yarın eğitime ara verildi

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Göksun, Afşin, Çağlayancerit, Nurhak ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Karlıova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte kar yağışının devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Giresun merkeze ve Dereli ilçesine bağlı köy okullarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Keşap ve Bulancak ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.

Kaynak: TRT Haber, AA