Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada 12 kişilik çete tespit edildi.

Yapılan araştırmada liderliğini Mustafa B., oğlu Müslüm B. ve İlyas K.'nın yaptığı çete, turizm sezonunda lüks otellerin internet sitelerini kapyalayıp, paravan tur şirketleri kurarak, tatilcilere tatil paketi sattı.

Tatilciler, tatil için rezervasyon yaptırdıklarını düşündükleri otellere gidince dolandırıldıklarını anladı. Vatandaşların şikayeti üzerine polisin takibiyle tespit edilen çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

İşe aldığı kişilerin kimlik bilgileriyle şirket kurdu

Ankara, Eskişehir, İzmir ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 örgüt yöneticisi tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Eskişehir'de yaşayan İlyas K.'nin, gazetelere 'inşaat bekçisi aranıyor' ilanı vererek işe aldığı kişilerin kimlik bilgileri ile 6 farklı şirket kurduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin oluşturdukları sistemle yaz tatili sezonunda yaklaşık bin kişiyi mağdur ettiği ve bu yöntemle yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi.