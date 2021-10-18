Reşadiye-Aybastı kara yolu üzerindeki Sanayi Sitesi yakınlarında, Dursun Can yönetimindeki kamyonet ile Mevlüt Karaca idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kazada, Emine Yıldırım ve Mehmet Tekin hayatını kaybetti.

Yaralanan Sibel Seğmen, Zülal Özdemir, Zekiye Seğmen, Seher Özmen, Ahmet Seğmen, Hatice Akdeniz, Münise Akdeniz, Dursun Can, Mehmet Tekin, Yunis Seğmen, Fadime Karaca, Şahittin Turgut ve Muhittin Özdemir, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Niksar ve Reşadiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada minibüstekilerin, Reşadiye ilçesinde kurulan pazara geldikleri, sürücü Dursun Can'ın da ilçedeki bir mahallenin muhtarı olduğu öğrenildi.