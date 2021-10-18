Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel ve heyelan tehdidine karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağının tahmin ediliyor.
Yağışın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Etiketler: Sağanak Karadeniz Bölgesi Yağış Meteoroloji Hava Durumu
Son Haberler
- 16:14
- 16:03
- 15:58
- 15:53
- 15:50
Sıradaki Haber
Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz