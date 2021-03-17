Ankara'da pazartesi günü başlayan yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü.

Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Akşam saatlerine doğru kar yağışının yağmura dönmesi bekleniyor. Kentte yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Mart kapıdan baktırdı

Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı. Ağaçların da çiçek açmaya başlamasıyla sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.