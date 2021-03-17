Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu
Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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