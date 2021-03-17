Kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan mobilya fabrikasında, gece yarısı yangın çıktı.

Fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı marddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.

[Fotoğraf: DHA]

Alevlerin fabrikayı sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları 2 saat sürdü

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü mobilya fabrikasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

2 milyonluk maddi zarar

Olayda can kaybı yaşanmazken ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 milyon lira maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.