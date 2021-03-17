Bursa'da mobilya fabrikasında yangın: 2 milyonluk zarar oluştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının ardından fabrika küle döndü. Yaklaşık 2 milyon liralık maddi hasar meydana geldi.
Kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan mobilya fabrikasında, gece yarısı yangın çıktı.
Fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı marddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.
Alevlerin fabrikayı sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmaları 2 saat sürdü
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü mobilya fabrikasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 milyonluk maddi zarar
Olayda can kaybı yaşanmazken ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 milyon lira maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.