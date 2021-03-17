Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde, seyir halinde olan Bahri Karaaslan yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı.

Karaaslan, aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Kısa bir süre sonra otomobil bir anda alev aldı. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda yanan araç söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Aracın söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

[Fotoğraf: DHA]