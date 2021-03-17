Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 03:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da otomobil yandı, trafik durdu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araçta büyük hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle trafik bir süre durdu.
Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde, seyir halinde olan Bahri Karaaslan yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı.
Karaaslan, aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Kısa bir süre sonra otomobil bir anda alev aldı. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürmek için çalışma başlattı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda yanan araç söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Aracın söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.
[Fotoğraf: DHA]
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