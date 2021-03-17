Aydın'ın Germencik ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı.

Tarafların pompalı tüfekle birbirlerine ateş açması sonucu F.A, K.E. ve U.B. ile o sırada sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı.

6 kişi gözaltına alındı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan B.C, E.C, G.İ, O.İ, Ç.S.T. ve G.Ü'yü gözaltına aldı. Ayrıca, pompalı tüfek, tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Kayseri'de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde İ.Ş. ile evine ziyarete giden akrabası G.F. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ş, G.F. ve evde bulunan T.Ş. bıçakla yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Fadıl G, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, karın bölgesinden yaralandığı tespit edilen Fadıl G'yi ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Uyuşturucu madde satma suçundan kaydı bulunduğu belirtilen Fadıl G'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada tabancayla ateş açılması sonucu Cihan B. ve Nusret K. yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlı olarak tespit ettiği U.G, M.G ve Suriye uyruklu bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]