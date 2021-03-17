Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 01:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.
Pazarcık ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 ayrı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu, kenevir ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerce gözaltına alınan 11 kişi İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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