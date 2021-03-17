İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Nevruz Bayramı öncesi kutlanan "Çarşamba Suri" ile ilgili bilgi verdi.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan kutlamalarda şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 900 kişinin de yaralandığını belirten Kulivend, 72 kişinin uzuvlarını kaybettiğini, 234 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğunu ve 300 kişinin de gözlerinden yara aldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Geçen seneki kutlamalarda 3 kişi öldü, 1403 kişi yaralandı

Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi ölmüş, 1403 kişi yaralanmıştı.

"Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler patlatıyor ve maytaplar yakıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

[Fotoğraf: AA]

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.