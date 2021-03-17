İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları yine can aldı
İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları bu yıl da can aldı. Kutlamalarda şu ana kadar 8 kişi yaşamını yitirdi, 900 kişi de yaralandı.
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Nevruz Bayramı öncesi kutlanan "Çarşamba Suri" ile ilgili bilgi verdi.
Yapılan kutlamalarda şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 900 kişinin de yaralandığını belirten Kulivend, 72 kişinin uzuvlarını kaybettiğini, 234 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğunu ve 300 kişinin de gözlerinden yara aldığını söyledi.
Geçen seneki kutlamalarda 3 kişi öldü, 1403 kişi yaralandı
Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi ölmüş, 1403 kişi yaralanmıştı.
"Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler patlatıyor ve maytaplar yakıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.
Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.