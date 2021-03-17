Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirleri ihlal eden 436 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor, yurt genelinde yapılan denetimler de aralıksız devam ediyor. Kocaeli'de ekiplerin denetimlerinde tedbirlere uymayan 436 kişiye para cezası kesildi.
Kocaeli'de salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1805 iş yeri ve 18 bin 329 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 36, maske takmayan 163, yasaklı yerlerde sigara içen 38, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 192, karantina tedbirlerine uymayan 6 kişi ve ayakta yolcu taşıyan 1 sürücü ile salgın tedbirlerini ihlal eden 2 iş yerine idari para cezası kesildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 97 kişi yakalandı.
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