Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 05:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Bağcılar ve Esenyurt başta olmak üzere, 11 ilçede belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu bildirilen ve yabancı terörist olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli yakalandı.
[Fotoğraf: DHA]
Şüphelilerin kaldığı adreslerde geniş çaplı arama da yapıldı. Operasyona, özel harekat polisleri de katıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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