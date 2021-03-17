İnönü Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, balık satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Büyük bir gürültüye uyanan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni "gaz sıkışması"

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri patlama sonrası iş yerinde herhangi bir yangın çıkmadığını tespit etti.

Bir süre iş yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını tespit etti.

[Fotoğraf: DHA]

Can kaybı ya da yaralanan olmadı

İş yerinin kapalı olması nedeniyle patlamada yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Patlama sonrası balık tezgahına ait parçalar etrafa dağılırken, iş yerinde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.