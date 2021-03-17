Antalya'da zehir tacirlerine şafak baskını: 2 bin 500 polis katıldı
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 2 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenlendi.
Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Özel harekat ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi.
Şüphelilerin adresleri, dedektör köpekler tarafından didik didik arandı.
Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Bazı şüphelilerin olası polis baskınlarını tespit etmek için evlerinin ve bahçelerinin çeşitli yerlerine güvenlik kameraları koyduğu, bazı şüphelilerin ise evlerin giriş kapısına pitbull cinsi köpekler bağladıkları görüldü.