İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Özel harekat ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Şüphelilerin adresleri, dedektör köpekler tarafından didik didik arandı.

[Fotoğraf: AA]

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı şüphelilerin olası polis baskınlarını tespit etmek için evlerinin ve bahçelerinin çeşitli yerlerine güvenlik kameraları koyduğu, bazı şüphelilerin ise evlerin giriş kapısına pitbull cinsi köpekler bağladıkları görüldü.

[Fotoğraf: AA]