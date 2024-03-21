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Türkiye
AA 21.03.2024 08:52

Ankara güne karla uyandı

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

Ankara güne karla uyandı
[Fotograf: TRT Haber]

Sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı.

Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

 

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Ankara güne karla uyandı

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini ifade etti. 

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