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Türkiye
AA 29.10.2023 21:44

Anıtkabir'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkusu

Anıtkabir, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla 7'den 70'e binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Anıtkabir'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkusu

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, önce Atatürk'ün mozolesine çiçekler bıraktı ardından Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

Öğrenciler, çocuklu aileler ve yaşlılardan oluşan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle, Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Anıtkabir Komutanlığında görevli askerlerin mozoleye çıkan merdivenlerdeki nöbet değişimi, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Görevli askerlerin nöbet değişimi vatandaşlarca coşkuyla karşılanırken, bazı vatandaşlar Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Binlerce vatandaşın ellerindeki Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan çeşitli marşlar söyleyerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştığı Anıtkabir ve çevresindeki ziyaretçi yoğunluğu sürüyor.

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