Ansızın bastıran dolu yağışları, ortalığı savaş alanına çeviren hortumlar ve sıkça yaşanan su baskınları...

Havadaki ani değişimler, günden güne arttı. Güneş birden kaybolur, yağmur bir anda yağar oldu.

Özellikle son yıllarda süper hücre olarak adlandırılan yağışlara sıkça şahit olundu. Kısa süreli ama etkili yağışlar su baskınlarına neden olurken, dolu yağışları da ciddi hasarlara neden oldu.

Ani hava değişimleri ‘downburst’ olarak adlandırılıyor



Yerdeki sıcak hava, gökyüzünde soğuk havayla çarpışıyor ve bu da hasara neden olan hava olaylarının yaşanmasına yol açıyor. Buna ‘downbrust’ deniyor.



Türkiye, özellikle bu sene, ani hava değişimleriyle çok sık karşılaştı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yaşanan fazla sıcaklıkları ve ani hava değişimlerinin sebebini anlattı:

“Fazla sıcaklık niye var? Fazla enerji olduğu için. Daha fazla enerji bir şekilde kendini gösterecek. Nedir bu gösterme? Kuvvetli yağışlar, Hortum olayları, fırtınalar, fırtınaların şiddetindeki değişimler. Örneğin bir ayda yağan yağışların bir günde yağar hale gelmesi.”

2020 en sıcak üçüncü yıl oldu



2010 yılından bu yana son 50 yılın en sıcak yılları yaşanıyor. Geçtiğimiz 2020 yılı en sıcak üçüncü yıl oldu. Uzmanlara göre böyle devam ederse ani hava değişimleri daha da artacak.

Mevsimler kayıyor



Toros, yaşananların küresel iklim değişikliği kaynaklı olduğunu vurguladı:

"Bütün bunlar küresel iklim değişikliğini işaret ediyor. Yani küresel ısınma buna bağlı olarak küresel iklim değişikliği ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak da mevsimlerde kaymalar söz konusu."