Adana'nın Karataş ilçesi Harb-İş Sahili'nde gemi kaynaklı atık tespit edildi. Yağ tabakası izlenimi veren kirliliğin Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için harekete geçildi.

Konuyla ilgili Adana Valiliğinden açıklama yapılmıştı. Yağ tabakası izlenimi veren kirlilikle ilgili araştırma ve incelemelere başlandığını bildirilmişti.

Valiliğin bugünkü açıklamasında "Kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir" denildi.