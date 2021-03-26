Türkiye Dağcılık Federasyonu'na kayıtlı sporcular, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki dağa, At Yaylası bölgesindeki rotadan tırmanış düzenledi.

İlçede faaliyet gösteren bir kulübün öncülüğündeki etkinlikte dağcılar, kar ve tipi nedeniyle tırmanışı tamamlayamadı.

Bölgede sıcaklık eksi 30 dereceye kadar düştü

Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörü Adem Gül, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 derece kadar düştüğü bölgede tırmanışın çok zorlu geçtiğini, yoğun tipi ve kara yakalandıklarını söyledi.

Olumsuz hava şartlarının oluşturduğu risk nedeniyle faaliyeti sonlandırdıklarını ifade eden Gül, gelecek günlerde yeniden zirve tırmanışı gerçekleştireceklerini vurguladı.